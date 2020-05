L a situación excepcional que todos vivimos a raíz del aislamiento obligatorio tiene connotaciones aún más complejas para, por ejemplo, una mujer embarazada, con todas sus dudas y la incertidumbre de cómo resultará el parto. En diálogo con "Polino auténtico" por radio Mitre, Paula Chaves contó cómo se siente a semanas de traer al mundo a su hija Filipa, fruto de su amor con Pedro Alfonso, en medio de la pandemia.

"Me queda un mes y medio, venimos bien. Tengo días que caigo y me agarra angustia e incertidumbre pero trato de focalizar y pensar en que va a estar todo bien", explicó la conductora de "Bake off" que ya es madre de Olivia y Baltazar.

Y admitió: "Un poco es esperar a ver qué es lo que pasa. Tengo un embarazo sano, va todo bien. Hay que esperar. Soy re miedosa e hipocondríaca, bastante hincha con todo. Voy a tratar de hacer la mayor parte del trabajo de parto acá en casa y caer a último momento a la clínica, no voy a parir en mi casa".

Luego reflexionó acerca de la cuarentena y reconoció: "Siento que esto me vino a revolucionar y a ponernos -como diría Pachano- los patos en fila para hacerse cargo de que uno tiene que preocuparse por las cosas que suceden y no las que van a suceder porque no sabemos nada, no sabemos lo que va a pasar la semana que viene".

Además, habló sobre su amistad con Mery del Cerro y Zaira Nara -quienes se convirtieron en madres nuevamente hace poco- y aseguró: "Tenemos un chat las tres. Ayer les escribí y les dije 'no me abandonen ahora, les hice el aguante a las dos, no me van a soltar la mano'".