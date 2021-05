Tras una larga espera, Patricio Giménez reveló que fue vacunado contra el coronavirus en Uruguay. El hermano de la diva de los teléfonos se mostró feliz por haberse dado la dosis china y relató su experiencia.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en "Mitre Live", el mediático explicó: "La verdad es que estoy muy contento, estaba esperando a la aplicación que me diga la fecha para cuando me tocara, me apareció y me puse súper feliz“.

El hermano de Susana Giménez recibió la primera dosis contra el coronavirus en Uruguay.

"Cuando llegué fue todo muy prolijo, muy poca gente y cada uno en su horario, mucho distanciamiento. Inmediatamente me vacunaron, esperé quince minutos ahí por precaución e incluso tengo la fecha de la segunda dosis", narró sobre su experiencia con la vacuna.

Para cerrar, Patricio expresó su entusiasmo y manifestó: "Estoy muy feliz, me dieron la vacuna china Sinovac, espero que todos estén lo mejor posible por allá, un beso gigante“.