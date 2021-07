Tras el furor de " MasterChef Celebrity" tanto en la el país como en otros países del resto del mundo, el popular certamen de cocina tendrá una nueva temporada en Uruguay que contará con la participación de figuras argentinas, como Patricio Giménez.

Hasta ahora se desconoce la fecha de estreno pero sí se sabe que habrá 30 famosos que se presentarán a una audición de los cuales 20 quedarán y serán evaluados por los jurados Xime Torres, Laurent Lainé y Sergio Daniel Puglia.

La gran revelación para la farándula argentina es el hermano de Susana Giménez, que se encuentra instalado en Uruguay desde el año pasado. Al respecto, advirtió en diálogo con El País sobre su participación: "Masterchef es un programa muy importante de Uruguay y del mundo, y siempre tuve una inquietud especial con la cocina. Si bien no soy profesional ni mucho menos, es un universo que siempre me atrajo y ha estado maridado con mi música, porque cuando hago un show el público también viene a comer".

"Tengo la suerte de tener amigos que me ayudan a aprender y tengo la desventaja de estar viviendo en un hotel, y si bien me prestan la cocina no es lo mismo a estar en tu casa cocinando tranquilo. Así que, con las virtudes y dificultades, acepté el desafío", agregó el músico.

Por su parte, Vanina Escudero será otras de las concursantes. La bailarina, quien está instalada en el país vecino junto a sus dos hijos y su marido Álvaro Navia, anunció en sus redes sociales: "Ya les puedo contar!! ¡Agárrense fuerte! En breve se viene Masterchef Uuguay por Canal10 de uruguay. ¡¡¿¿En un programa de cocina yo??!!".

La cantante de tango y conductora radicada en Uruguay desde 1989, Mónica Navarro, también será parte del certamen. Mientras que otras figuras que participarán son: Sebastián Almada, Ledys Panchito Araujo, Claudia Umpiérrez, Robert Moré, Facundo Santo Remedio, Paula Silva, Marcelo Capalbo, Dulce Polly, Julio Ríos, Denis Ramos, Cecilia Comunales, Sandra Rodríguez, Patricia Pita, Juan Andrés Gordo Verde, Josefina Damiani, Gaucho y Selva Pérez.