El lunes, Laura Novoa y Patricio Arellano tuvieron un fuerte cruce al aire tras su performance en el " Cantando 2020". Aunque se vivió un momento de tensión, que Moria Casán desde su posición de jurado entendió como "falta de ganas" de Arellano, el martes la pareja debió participar del duelo, y el partenaire decidió renunciar en vivo al certamen.

Los rumores sobre la mala relación entre los artistas viene desde hace tiempo, y sus conflictos se notan en vivo ya que nunca lograron tener química, algo que no pudieron negar durante la charla del martes cuando esperaban los resultados de la votación para saber si quedaban eliminados.

Ángel de Brito había comentado en "Los Ángeles de la mañan"a que Laura llamaba a Patricio a cualquier hora para repasar el tema que debían interpretar y que tras el incidente del lunes se había encerrado a llorar por 22 minutos.

Arellano decidió hablar entonces en la gala ante la insistencia de los conductores. Primero quiso aclarar el episodio del baño: “Pará un poco, es un montón. ¿22 minutos llorando? Me encerré a responder mensajes porque me seguían las cámaras y no tenía nada para decir”.

Luego se sinceró sobre su participación en el reality: “Tengo la camiseta puesta de este equipo desde el primer día. Gracias a todos los que quisieron que estuviera acá. Gracias al jurado por los elogios, pero me di cuenta de que Moria tenía razón, que habló de mi cara, vi en la repetición y no me gusté. No la estoy pasando bien, en algún momento dejé d disfrutar. Cuando se pierde el disfrute no tiene sentido. Y me pregunté por qué estaba acá".

"Siento que es el momento de dar un paso al costado", sorprendió luego, cuando fue interrumpido por Laurita que quiso que sea más claro y le cuestionó: "¿Estás renunciando en vivo?".

"Es fea la palabra renunciar, prefiero decir que doy un paso al costado. Quiero que siga Laura y Sol (coach) y sé que estan pensando en otra persona, porque esto lo hablé con la producción y ya me lo dijeron. Yo tengo la sensación de misión cumplida", respondió el vocalista.

En tanto, Novoa, que ya estaba enterada de todo, se mostró un tanto fría sobre la renuncia aunque declaró: "Lo lamenté un montón, tratamos de hablar un poco. Si se siente incómodo, lo entiendo, lamento un montón que se sienta incómodo y está bien, es su decisión y me parece bárbaro. Veremos con la producción si podemos seguir. Pero es una situación rara, ¡yo la estaba pasando re bien hasta ayer!".

Antes del programa, Laura había hablado sobre los motivos del conflicto con su compañero: “No tengo idea de verdad. No entiendo mucho lo que pasa, no peleo ni sé pelear con nadie. Si él se siente frustrado no lo expresó, puede hablar con la producción”. Sin embargo, reflexionó que el problema podría ser que estaba cargado de trabajo aunque con un alto grado de sarcasmo disparó: “Creo que él está ensayando dos cosas de teatro, debe estar estresado por tanto trabajo y quizá esto no le está rindiendo como él quisiera, aunque le rindió porque está en dos obras".

Anteriormente, Arellano también había analizado el vínculo que tenía con la actriz: “Somos dos seres humanos a los cuales nos pasan cosas, quizá teníamos distintas expectativas con el certamen o distintas energías. Nos gustan distintas cosas y eso lo percibí desde un principio".

Sin embargo, también reveló que el problema fue el choque entre estilos y que su compañera siempre se impuso a la hora de planear cada canción: “Yo entré al certamen con un papiro de 300 canciones, entré muy cebado y con mucha energía y no coincidimos en el estilo musical. Ella siempre tenía como una propuesta y yo entendí que mi labor era acoplarme a eso. Ella es la famosa y a mí la producción me convocó para acoplarme a eso”.

