Patricia Sosa y Oscar Mediavilla se conocieron durante la adolescencia, a los 16 de ella y los 17 años de él. A partir de ese momento, son inseparables: juntos formaron la banda de rock "La Torre", se casaron, tuvieron a su hija Marta y después decidieron divorciarse. Estuvieron más de tres años separados para luego volver a estar de novios.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla están juntos hace más de 40 años

Sin embargo, después de más de 40 años de relación e idas y vueltas, la artista y el productor discográfico se encuentran organizando su segundo casamiento y fue así cómo lo reveló el jurado del "Cantando 2020" ante las preguntas de Ángel de Brito y Laurita Fernández.

“Estoy divorciado. Estamos preparando una boda, que la haremos algún día“, comenzó Mediavilla en el certamen de El Trece. “Cuando nos casamos yo le propuse, no me acuerdo. Nosotros estamos juntos hace cuarenta y pico de años. No hace falta acordarse. Lo importante es que estamos juntos, nos queremos y somos una familia", detalló.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla junto a su hija Marta

"Yo estoy muy feliz, casarme o no, salvo que me pase algo a mí o a ella, para que le quede a ella o a mí al revés, pero ya tenemos todo a nombre de nuestra hija", terminó sobre los detalles sobre su matrimonio con Patricia y cómo incluye a su hija Marta, también artista.

