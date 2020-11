Tras 46 años de relación y una hija, Marta, Oscar Mediavilla y Patricia Sosa revelaron todos los detalles del comienzo de su historia de amor y cómo fue que de unos encuentros fugaces nació el romance.

En su visita al programa de Mirtha Legrand, dónde Juana Viale reemplaza a su abuela, la conductora quiso saber que sintió el productor cuando conoció a la artista por primera vez: "¿Llegó y flasheaste o la escuchaste porque Patricia tiene una voz?".

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa recordaron cómo se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand

"Llegó y se sentó en mi casa y agarró la guitarra mía y se puso a cantar", comenzó Oscar, a lo que la actriz le preguntó a Patricia su primera impresión: "Pará, paréntesis, ¿a vos te gustó él cuando lo viste".

"Sí, me encantó, pero tenía novia", se sinceró Patricia. "¿Vos ya sabías que tenía novia?", preguntó Juana."Sí, porque me dijo 'mi novia..'", destacó la cantante.

46 años después y una hija en común, la pareja continúa disfrutando de su amor

"Estaba con los ruleros, tenía puestos los ruleros. La cuestión es que Patricia se puso a cantar Penélope y mi mamá me miró y se sonrió como diciendo 'estás jodido nene con esto'. Y entonces yo traté de acercarme, de que me diera bola", manifestó el jurado del "Cantando 2020".

.

"La madre estaba planchando y yo pasé y estaba diciendo: 'este chico está loco, porque ahora quiere que yo la lleve a la novia a la casa'", recordó la ex participante de "MasterChef Celebrity".

Sosa y Mediavilla se conocieron en la casa del productor y después de varios idas y vueltas comenzó su amor

"Yo no le di bola, que te vas a hacer el langa conmigo, ahora sos un sex symbol, antes no. Lo volví a ver seis meses después en un recital, porque a mí me había gustado, ya sabía que no tenía novia", agregó entre risas a su relato.

"Pero no teníamos nada en común, estábamos viajando en el colectivo, en el 70 y le dije dado que no tenemos nada que ver, me voy a bajar, y me bajé. Y después se enamoró perdidamente", comentó Mediavilla.

La pareja junto a su única hija, Marta

Con sorpresa, Juanita analizó la situación que contó el productor: "Pero pará, ¿y te quedaste sola en el bondi, y vos te fuiste?". "Un maleducado, dejaba a las novias así", sumó Sosa indignada. "Después me llamó muerta", dijo Oscar. "Mentira, no lo llamé nada, después lo fui a ver a un recital", cerró Patricia. "Y cuando me vio cantar se murió", terminó Mediavilla sobre su romance de casi medio siglo.

¡Mirá el video del relato de Mediavilla y Sosa!