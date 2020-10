La polémica entre Patricia Sosa y Valeria Lynch parece no tener fin, y peor aún ya que las artistas eran grandes amigas. La pareja de Oscar Mediavilla volvió a cargar los cañones contra su colega luego de que la artista saliera a explicar porque se enojaron y dicieron bloquearle en WhatsApp.

Todo comenzó cuando Valeria decidió cancelar su show por streaming por problemas técnicos y cambiar la fecha. No obstante, el cambio de fecha llevó a que se superponga el recital de ella con el de Sosa en la misma plataforma: “Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada. (…) Al no cambiar la fecha me perjudicó muchísimo en lo moral, en el sentimiento. Me perjudicó porque había hecho mucha prensa para esto y tengo que cambiar la info. Pero en el corazón me mató, me clavó un puñal”.

Las artistas eran amigas antes del altercado

Después de evitar el tema por semanas, la autora de "Señor Amante" reveló en una entrevista que tenía planeado una solución para la superposición de shows que originó la pelea: “Nunca supo que íbamos a cambiar nuestro show para no pisar el de ella. Íbamos a cambiar el show, íbamos a sacar temas e íbamos a hablar todo el show del de ella”.

Ahora, en diálogo con "Intrusos", la ex participante de "MasterChef Celebrity" volvió a referirse a su colega y no tuvo piedad. “La escuché en varios reportajes y mentía tanto, decía todas mentiras que la verdad que me da risa. Que diga lo que quiera, pobre mujer”, lanzó lapidaria.

Patricia Sosa también fue eliminada de "MasterChef Celebrity"

“Dijo que tenía la solución mágica, que me había mandado un audio diciéndome cuál era la solución. ¿Por qué no lo muestra? ¡Mentira! Si ya tenía grabado el streaming. Es una locura lo que dice. El que le quiera creer, que le crea. Nunca voy a decir que me enojé de más. No. Corté con una relación, me saqué una mochila de encima. Soy feliz”, cerró categórica.

El duro descargo de Patricia Sosa contra Valeria Lynch: