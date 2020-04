La cuarentena afecta a las figuras de la farándula argentina de distantas formas. Patricia Sosa es una de ellas y en estos días decidió revelar cómo la transita en su casa en Capilla del Monte, Córdoba. Enfocada en la meditación y los paseos por su jardín, la artista admitió que tiene miedo por toda está situación.

Acompañada sorpresivamente de Oscar Mediavilla, con quien está en pareja pero había dejado de convivir, la cantante regresó al país desde Estados Unidos unos días antes de que se decretara el aislamiento social obligatorio en Argentina. A su llegada, prefirió viajar al hogar que tiene en ese provincia para no poner en riesgo a su mamá, Patricia, de 90 años, que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires.

.

"(Mi mamá) está cuidada por mi cuñada y mi sobrina. La extraño muchísimo a ella y a mi hija. Sabemos que seguramente llevará un tiempo más volver. Hago videollamadas y así nos vemos. Tiene su móvil, pero hace unos líos bárbaros y los primeros días no había forma de hacerla salir de la habitación. Tenía miedo, tuve que hablarle mucho, insistirle en que podía estar con ellas. Hasta me llamó para preguntarme si podía jugar a los dados; todo esto la asustó mucho. Su círculo está muy asustado; hay muchos que no tienen ninguna ayuda y tienen que salir a hacer una compra. Ella está muy bien, pero no deja de preguntar 'cuándo venís'", reveló en una entrevista para La Nación.

En cuanto al contacto con el público y la conexión con las redes sociales en estos tiempos, sostuvo: "(Las redes) no reemplazan nada. Las uso, hago vivos, estoy con gente que me quiere, que me contesta, me divierto pero me hace falta el abrazo. Nunca van a reemplazar a lo presencial. Los artistas seguimos haciendo cosas como servicio, los que tenemos un don tenemos que compartirlo. Están los que exponen su vida en este contexto; se lo agradecemos, sosteniéndolos moralmente, cantándoles, abrazándoles de esa manera".

.

Consultada sobre la convivencia con Mediavilla, expresó: "Va bárbaro. El destino hizo que estuviéramos conviviendo ahora; cada uno tiene su espacio porque tenemos energías diferentes. Yo soy más tranquila, leo, medito. Él está muy enganchado con su trabajo. Compartimos lo que hay que compartir. No sé si seguirá después, habría que acomodar desde a dónde quedarnos a otras cosas".

Por último, dio su visión sobre por qué cree que sucede esta pandemia y sorprendió: "Digo que esto es un reseteo planetario. El planeta quiso silencio, quiso que nos guardemos y veremos de qué manera entramos en este reseteo. Algunos vamos a salir mejores, otros peores, depende de la fibra, del ADN de cada uno. Los vecinos me cuentan que acá hay un verdulero que vende la mercadería al triple que otro. Creo que empezará a haber una suerte de justicia social, de decir "no te compro más", de dejar sola a la gente que se aprovecha".