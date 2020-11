Oscar Mediavilla dio que hablar desde su primera semana en el " Cantando 2020", cuando llegó para reemplazar a Pepito Cibrián en su asiento como jurado. Aunque es considerado el juez más severo, al parecer ese temperamento también genera suspiros, según contó su esposa Patricia Sosa.

Si bien en las redes son varias las personas que le declararon su amor, la artista comentó en una entrevista que al parecer la fama de galán de Oscar no solo queda en halagos inocentes, sino que una mujer en el "Cantando" lo habría encarado.

“Antes no era un sex symbol. ¿Qué pasó que a esta altura de la vida es un sex symbol? Cuando se va al Cantando lo maquillo, y me da risa porque me grita ‘¿me maquillás?’. Y yo no puedo estar soportando esto. ¿Cómo pasó esto? Un día me voy a aparecer en el estudio para marcar terreno. Voy a ir a mirar, como quien no quiere la cosa”, arrancó la ex participante de MasteChef Celebrity en Pampita Online.

Cuando Pampita le preguntó qué le decían a su pareja, reveló: “No… Le han golpeado la puerta del camarín y le dijeron ‘Mediavilla, vos me calentás’”.

Carolina, quien es conocida por ser una persona celosa, cambió la cara y le consultó casi a los gritos: “¡¿Quién le dijo eso?! ¡Es una zarpada esa persona! ¿Qué hiciste?”.

Pero Sosa no quiso mandar a frente a nadie: “Eso no lo puedo decir, pero es una atrevida maleducada esa persona. Una desubicada total. Me lo contó Oscar y me dijo que no sabía qué hacer, que le contestó ‘ah, bueno’. Pero es verdad, debe ser incómodo para un señor que vengan a encararlo así, tan de frente”.

.

Luego, completó diciendo que no piensa ir detrás de la enamorada, pero advirtió: "No sé qué hacer. Mientras tanto, como está viviendo en mi casa, lo espero con ricas comidas, a la noche brindamos juntos todos los días por un día más. Pero que no se la crea la del sex symbol”.

Finalmente, cerró contando una intimidad para que tirar abajo su posición de hombre deseado: "Cuando llega a casa, viene con tanta hambre que no quiere cambiarse. Entonces yo lo lleno de alcohol en gel y le pongo un babero para que no se manche la ropa. Para los que dicen que es un sex symbol, que se le caiga la imagen, come con babero".

¡Mirá lo que dijo Pato!