En la tarde de este martes, Patricia Sosa reveló que fue operada del corazón hace 15 días a raíz de un cuadro de arritmia. La cantante padeció una descompensación cardíaca mientras manejaba que encendió todas sus alarmas.

La intervención fue en la Fundación Favaloro luego de ponerse en contacto con su cardiólogo y recomendarle que debía hacerse la cirugía. "Tuve dos episodios feos manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte, fuerte. Y me mareé mucho, mucho", recordó la cantante en comunicación con "Intrusos".

Y aseguró que ese mismo día fue al Instituto para ser atendida. "Esperé a que se me pase, llegué a casa como pude, con un susto bárbaro. Llamé al cardiólogo. Me atendieron desde la mañana hasta la tarde, en la Favaloro, viendo qué podía ser", detalló la esposa de Oscar Mediavilla.

La palabra de Patricia Sosa sobre su operación del corazón

"Los estudios me dieron perfecto, pero me dejaron con un holter 24 horas. Y cuando me estaba volviendo a casa me sucede otra vez. Entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón. Se llama arritmia auricular", explicó.

En la misma línea contó cómo decidió someterse a la cirugía: "Me dieron un antiarrítmico, pero la solución era la operación. Y bueno, yo pedí estar con el antiarrítmico y dije 'bueno, me opero en marzo, abril'. Pero no, decidí hacerlo al otro día. Llamé y le dije '¿me pueden operar ahora?'".

"Me hicieron los estudios prequirúrgicos y me operé del corazón. Fue hace 15 días", cerró aún movilizada por su experiencia pero ya de reposo en su casa.