El pasado domingo 27 de junio, el Gobierno llevó a cabo un homenaje a los muertos de coronavirus en el Centro Cultural Kirchner. Sin embargo, aquel acto causó malestar en gran parte de la sociedad luego de que voces oficiales aclararan que gastaron alrededor de 500.000 pesos en la contratación de artistas.

Susana Moncayo, Patricia Sosa, Lito Vitale, Nadia Szachniuk, Juan Falú y Laura Novoa fueron alguna de las figuras que resaltaron en la ceremonia y que fueron repudiadas en las redes sociales. Incluso fue la propia Novoa la que salió a desmentir que le habían pagado medio millón de pesos, aunque admitió que solo cobro un 10% de ese total.

Pero ahora la que rompió el silencio fue Patricia Sosa y contó su versión de los hechos: "Fui a cantarle a los muertos, no a los políticos. Si tengo que cantar para ellos les cobraría, y les cobraría mucha plata".

"Fue muy austero todo esto, incluso me avisaron que no iba a haber nada para tomar, ni comer. Llevamos nosotros el termo, el mate y los saquitos de té. Yo puse mi voz al servicio de mis compatriotas muertos, para que las almas asciendan. Que no se la agarren con quién no se la tienen que agarrar. Hay odiadores seriales y es más fácil pegarles a los artistas, porque somos más vulnerables", indicó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Por último, expresó: "Lo único que tengo para ofrecer es mi voz. Quise homenajear a mis muertos, a los muertos de mi país. No fue un acto político. Fui con toda la buena intención para dejar mis respetos, es lo único que tengo para ofrecer".