En tiempos de cuarentena, Patricia Sosa promocionó la vuelta de sus espectáculos vía streaming pero se sintió "traicionada" por Valeria Lynch ya que lanzó un concierto para la misma fecha.

"Tuve que pasar la fecha de mi streaming por esto que pasó y me pone muy mal por esa traición fea de quien supuestamente es mi amiga y no le importó nada", empezó Sosa en su duro descargo contra la mala actitud de su colega.

.

El recital de Lynch estaba previsto para el sábado 1 de agosto, pero por problemas técnicos debió ser cancelado. La reprogramación se pautó para una semana después en coincidencia con el show que presentaría la intérprete de "Aprender a volar".

"Me puse muy mal cuando el streaming de ella, que lo quise mirar, se frustró. La llamé y le dije que era una lástima lo que le pasó, pero que me perjudica mucho. Tengo personas a mí cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar", disparó en " Intrusos".

El comunicado de la reprogramación del show de Valeria Lynch.

En ese sentido reconoció que ambas tienen "mucho público en común que sacaron las dos entradas" y reveló que debió cambiar su fecha de presentación para no complicar a la gente que compró tickets para los dos espectáculos.

"Hace años que vengo sufriendo desplantes de Valeria. Que no me contesta los mensajes... Me entero que fue abuela por las redes, de que se separó, por las redes... Ya no es mi amiga porque no se actúa así con los amigos. En una relación donde si el otro no pone amor uno tiene que poner el doble", reveló.

El nuevo flyer de Patricia Sosa para su show.

Según detalló la esposa de Oscar Mediavilla, la tiquetera le informó que "la artista es muy intransigente y solo ofreció adelantar el show media hora". En ese sentido disparó: "Me cayó la ficha. Me puso el pie en la cabeza y no le importó, por un capricho. Son mañas de diva antigua".

"Al no cambiar la fecha me perjudia muchísimo en lo laboral y también emocional y moral. En el corazón me mató, me clavó un puñal. No hay amistad, no existe. La amistad era de mi lado nada más, me estoy dando cuenta ahora y es muy doloroso", manifestó Patricia.

La transmisión de la cantante de "Endúlzame los oídos" finalmente fue reprogramado para el 14 de agosto y para cerrar criticó la postura de la artista: "No valía la pena porque podría haber cambiado la fecha... No tenemos nada para hacer, no tenemos giras, ni más shows, estamos en casa".