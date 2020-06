Pasó más de un mes desde la escandalosa última participación de Marcela Tauro en " Intrusos", programa en el que trabajaba desde hacía 17 años. La periodista se peleó fuerte con Jorge Rial al aire y su continuidad en el programa quedó en duda. Si bien algunos rumores hablaban de una posible vuelta al programa de chimentos, la realidad indicaría que la panelista ya no quería estar allí y, como tiene contrato vigente con América TV, había que encontrar otro ciclo para ella.

Finalmente, fue Alejandro Fantino quien logró su pase y desde este lunes Marcela se suma a "Fantino a la tarde". El conductor se mostró feliz con la incorporación: "Es ideal para un magazine periodístico como el mío. Me moví rápido, porque, si ese jugador estaba para jugar en otro equipo, quería que se sume al nuestro", relató a un matutino.

Cuando le preguntaron si habló con Rial, admitió: "No, no lo hablé con Jorge, porque lo charlé con programación y con mis jefes. Pero es un gran compañero, una persona que va a apoyar esto, tira para adelante hace muchos años y es un motor importante de América. Al contrario, siento que va a verlo con buenos ojos, yo no creo que le moleste que Marcela esté este tiempo con nosotros". Tauro se reencontrará allí con Luis Ventura, con quien tuvo sus diferencias en el pasado. Habrá que ver cómo se liman esas asperezas.