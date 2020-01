Las declaraciones de Zaira Nara sobre su deseo de tener un parto humanizado en una entrevista íntima con la revista Caras despertaron un gran debate esta semana. Es que Yanina Latorre se mostró en contra de su decisión y la polémica no se hizo esperar.

La panelista de " Los Ángeles de la Mañana", quien también criticó a Paula Chaves por su haber defendido los derechos de la mujeres a la hora de dar a luz, disparó sin pelos en la lengua: “Estas chicas jóvenes se suman a algo que está de moda. Por algo existe la medicina y la ciencia, y hay que respetarla. No son médicas. Son chicas que repiten boludeces que están de moda”.

Como era de esperarse, Paula no se quedó callada y salió a contestarle de forma irónica en Instagram. "Nos tildan de cool y originales por buscar que se nos respete en un parto natural. ¡Qué desinformadas algunas mujeres! ¡Cada una es libre de elegir lo que quiere, pero de elegir!”, sostuvo convencida.

Este jueves se volvió a tratar el tema en LAM y Latorre se defendió: “Yo estoy bastante informada, soy madre”. No obstante, la ex de Diego Latorre se espero que una de sus compañera saliera a criticarla ahí mismo. Filosa, Mariana Brey la encaró y le retrucó: “Creo que sobre este tema no estás informada y por eso dijiste eso. No está mal, nos pasa a todas, no estar informada y decir algo que te parece”.

“Por supuesto que hay violencia obstétrica. Mirá con una amiga, Georgi, teníamos la misma fecha de parto, el 6 de diciembre. Finalmente, mi hijo nació el 9. Como el 8 es el Día de la Vírgen y es feriado, el médico de mi amiga le hizo una cesárea el 7 porque el médico se iba de viaje. ¿Eso qué es sino es violencia obstétrica? ¿Por qué te tienen que sacar a tu hijo de tu vientre 24 horas antes? La internaron, indujeron su parto y le sacaron el bebé”, argumentó la angelita.

Tras escucharla, Yanina le preguntó con ironía: “¿La internaron obligada? ¿La ataron? ¿O fue por motus propio?”. Con bronca, Brey le respondió: “Pero ¡¿qué sé yo?! Te lo dice tu médico, en el que vos confiaste durante el embarazo”.

“Uno tiene que asumir que se puede equivocar en la elección del médico”, agregó Yanina, segura de sus dichos. “Sí y después elegís un médico que te de la posibilidad de que seas vos quien decide cómo querés parir”, lanzó Mariana.

Para cerrar, Mariana Brey explicó: “Si llegás a la instancia del parto, se te levanta la presión o tenés algún tipo de síntoma que pone en riesgo tu vida o la de tu hijo, se hace una cesárea. El parto respetado también tiene que ver con quién querés estar en el momento del parto, si querés música, si querés parar sentada o acostada”.