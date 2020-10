Carolina Haldemann, panelista de " Pampita Online", atraviesa su peor momento personal luego de que filtraran un video íntimo suyo. Desde su cuenta de Twitter, subieron un clip donde se la ve barriendo desnuda el living de su casa.

"Contratame BB así te limpio la casa", decía junto al posteo, que luego fue borrado de la red. Al enterarse de este hecho, la periodista se mostró sorprendida y muy preocupada. Es por eso que contactó a un especialista en el tema para saber cómo ingresaron a su computadora y la grabaron desprevenida. "Hablé con un especialista en informática y me dijo que hicieron un camfecting que es cuando te toman la cámara o el micrófono de la computadora o el celular", relató.

"Mi computadora había quedado abierta porque yo había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos", expresó la joven en diálogo con Teleshow.

Y continuó: "Quise entrar a mi cuenta y no pude porque me daba error. No solo volvieron a publicar la grabación, sino que también se la mandaron a todos mis contactos”.

En medio del mal momento, Carolina logró dar de baja los posteos aunque aclaró cómo se siente: "Es aterrador que te filmen adentro de tu casa sin que vos sepas. Porque no es que yo tenía un video porno y me lo robaron: me grabaron y me escucharon quién sabe por cuánto tiempo. Es una violación a la intimidad y no te lo esperás. La verdad es que me dio mucho miedo. Es más: mi computadora la cerré y la guardé en un cajón".