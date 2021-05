Mientras transitan el séptimo mes de embarazo, Pampita y Roberto García Moritán ya tienen en mente nombres para llamar a su futura hija. Con fecha de parto prevista para el próximo 22 de julio, la pareja decidió que va a definir su elección cuando vea la carita de la beba.

Así lo anunció este viernes por la tarde Guido Záffora y reveló dos de los cuatro nombres que el matrimonio pensó: "Pampita dijo que iba a decir del nombre de la beba cuando le vea la carita. Pero hay cuatro nombres. Uno empieza con B larga y otro con V corta. Después hay uno medio dudoso, porque es el que le gusta a Robert, pero no le gusta tanto a Carolina. Y está el otro que le gusta mucho a Carolina, pero no le gusta tanto a Robert".

"Uno de los nombres que están en el cuarteto, que a mí me encanta porque mi hermana se iba a llamar así, es Victoria. Victoria es uno de los nombres elegidos", continuó en "Es por Ahí".

Por su parte, Guillermo Andino le consultó por el nombre con B. Sin embargo, el periodista manifestó: "No, ese no te lo voy a dar hoy. Tengo los nombres, pero no te los voy a decir. Victoria es uno de los elegidos. Y te voy a decir el de la A, Agustina. Son nombres tradicionales, Victoria y Agustina. Hay dos más, pero cuando Carolina le vea la carita, en el parto respetado, van a decidir".

Hasta ahora se sabe que los hijos de Moritán con Milagros Brito se llaman Santino y Delfina. Mientras que la jurado de "La Academia", nombró a sus pequeños, fruto de su pasado romance con Benjamín Vicuña, como Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. ¿Continuará con la misma tradición de la B?