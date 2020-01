Hace algunos días, Pampita y Roberto García Moritán celebraron su cumpleaños con una mega fiesta en Punta del Este. Pero ahora, el matrimonio vuelve a ser foco en los medios tras protagonizar una escandalosa pelea en la vía pública.

Resulta que la modelo de 42 años y el empresario gastronómico estuvieron a los gritos en la ciudad uruguaya y hubo personas que los vieron. Así lo informó Mariana Brey en "Los Ángeles de la Mañana". "Interrumpí mis vacaciones para contarle a Ángel (de Brito) que una de las discusiones que tuvieron de manera pública, porque fue directamente en la vereda, fue en la calle de una farmacia muy popular en Punta del Este", alertó en el ciclo de canal Trece.

"Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía", manifestó la periodista.

La pareja protagonizó su primera pelea matrimonial.

Si bien desconoce el motivo de la discusión, sabe que fue inmediata. "Él abrió la puerta del auto y ella ya empezó a los gritos. No es la primera discusión. No estoy contando algo que sea surrealista. Forma parte de la vida cotidiana de todos, pero cuando recién te casás y no llevás ni un año de relación... Es probable que todavía se estén conociendo", cerró.

¡Mirá las fotos de Roberto García Moritán minutos antes de su discusión con Pampita!

Así estaba el empresario gastronómico antes de su pelea con Pampita.