En medio del escándalo de Pampita con Viviana Benítez, la exniñera que acusa a la modelo haberla hecho sufrir "maltrato psicológico, hostigamiento y presión", se filtró un video de la jurado del "Súper Bailando" en el que aparece envuelta en otro conflicto con otra empleada cuando estaba de novia con Pico Mónaco.

En la grabación se puede ver a la conductora y al extenista en un camarín. La ex pareja estaba enfurecida con una mujer que le habría robado unas pulseras valiosas y un collar. Así lo menciona Pico a quien se lo escucha a los gritos: "¡Que aparezcan las pulseras carajo! ¡Que aparezcan ya! No me hagas calentar carajo".

El episodio ocurrió el 14 de septiembre del 2017 y el video fue publicado por Lío Pecoraro, conductor de "El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD.

Pampita contra Viviana Benítez

El último sábado, Viviana Benítez acusó en Crónica HD a Pampita por maltratos. Tras sus graves dichos, la esposa de Roberto García Moritán mostró chats en donde se puede ver que siempre hubo un buen vínculo. De todos modos, un día después en "El Run Run del Espectáculo", la exniñera contó que el lunes iba a hacer formalmente la denuncia: "Las pruebas existen: hay chats, fotos y videos. Pero después de que la denuncia esté hecha voy a mostrar todo".

"Me dolió todo. La quería muchísimo a ella y los chicos (Bautista, Beltrán y Benicio) Pero me dolieron mucho las acusaciones de robos, que fueron un montón de veces", sostuvo Benítez.