A Pampita le están robando sus cuentas en redes sociales tan seguido que sus detractores ya mucho no le creen. "Les quiero avisar a mis contactos que tengo WhatsApp hackeado. Cuando tenga novedades, les cuento. Ojalá se comunique alguien de # WhatsApp conmigo y me ayude a resolverlo", expresó la modelo este viernes en Twitter, mencionando a su compañía de teléfono celular.

Rápidamente, Mariana Brey -con quien tuvo un fuerte enfrentamiento las últimas semanas por un tuit muy agresivo por parte de Carolina Ardohain, supuestamente hackeada- le dedicó un filoso dardo en "Los ángeles de la mañana": "A Pampita la hackean en cuotas. Le hackean la vida".

Por la tarde, en su programa de Net, la modelo contó: "Me hackearon el WhatsApp y las cuentas de Instagram, la pública y la privada. Todo junto este mes. Por suerte, recuperé la cuenta de Facebook, así es que ahí estoy". Y relató cómo se dio cuenta: "Robert me llamó y me dice te mandé un mensaje re lindo y no me dijiste nada, y es que nunca lo leí. Evidentemente me leen los mensajes", reveló la esposa de Roberto García Moritán.