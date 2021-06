Venía mal Charlotte Caniggia en " La Academia", y finalmente el miércoles fue eliminada, tras perder en el voto telefónico contra Débora Plager. Su relación con el jurado no era nada buena, pero sobre todo con Pampita los chispazos eran fuertes, si bien la mediática se esforzó siempre por minimizar sus cruces.

Antes de conocer su destino, la hermana de Alex habló con "Los ángeles de la mañana" luego de su performance, y no sólo resaltó el maltrato del jurado, sino que incluso negó haber ido a la producción y presentar su deseo de renuncia como se había rumoreado. Pero luego de haber quedado afuera del certamen e irse fue enojada por los pasillos del estudio, cerró la puerta en la cara a los cronistas que la seguían y, según Ángel De Brito, "Después de ahí se fue por el campo de Don Torcuato puteando a todos. A Tinelli, a Chato, a Hoppe, a Suar, a todo el mundo".

Pampita se refirió a Charlotte, a la que trató de "desagradecida" por su actitud, porque "Showmatch" es un programa que le dio tanto. "La gente la quiere porque la conoció acá. Y todo el público que la sigue es porque la vio en esta pista. Estuvo muchas temporadas y la gente se encariñó por verla en la pista".

"Siempre que se van están las emociones encontradas. Después en frío uno ve las cosas desde otro lugar. A nosotros nos sorprendió mucho, no lo esperábamos para nada. No sé qué pasó. No te sabría decir", reflexionó Carolina.

La modelo explicó que Charlotte "es sensible. La conocemos. Una cosa es el personaje y hacerse la canchera, pero sabemos que le afectan las cosas".

Respecto de su vínculo con ella, la modelo aseguró: "No hay nada entre nosotras. El tema del insulto fue con Ángel (cuando a ella no le gustó su devolución), la verdad a mí no me gusta que los participantes les falten el respeto a los jurados. Acá estamos todos en el mismo nivel, trabajando. A uno le tocó sentarse en el jurado, al otro participar de bailarín, pero estamos todos tirando para el mismo lado".

Sobre De Brito, Caniggia se había defendido sosteniendo que "fue en chiste lo que le dije a Ángel, pero acá todo lo quieren malinterpretar para hacerte quedar mal".