Mientras Pampita transita el quinto mes de su primer embarazo con Roberto García Moritán, con quien tendrá a una niña, ya piensa en los últimos días de gestación para saber cómo desarrollará su actividad laboral.

Actualmente la modelo conduce su ciclo "Pampita Online", por la pantalla de Net Tv. Mientras que también firmó contrato para ser jurado de "La Academia", el programa de Marcelo Tinelli que arribará en las próximas semanas en Canal Trece.

Hasta el momento, la figura del espectáculo se encuentra firme en el ambiente y no descarta que amamante en vivo de su programa. En esa misma línea, declaró en su living televisivo: "Este año estoy un poco complicada con la panza, no te puedo bailar hasta las seis, pero un rato le pongo onda… Voy a estar acá hasta las contracciones. No me mueve nadie de la mesa".

A su vez, tiempo atrás dijo la ex de Benjamín Vicuña: "Cuando nazca, la bebé me va a acompañar, va a estar siempre acá, al ladito mío. Este programa es de una hora, ¿cómo no voy a poder venir una hora todos los días?".

"Y si me necesita mi bebé yo voy a estar a disposición. Voy a tratar de amamantar antes de que empiece el programa, pero con los chicos una no puede planificar. Me van a ayudar... Acá hay muchos tíos y muchas tías, brazos no van a faltar", cerró.