Después del debut de Marcelo Tinelli en " ShowMatch" tras un año fuera de las cámaras por la pandemia del coronavirus, uno de los principales espectáculos del programa fue el tango que bailó Pampita junto a Cesar Peral al ritmo de "Adiós Nonino" de Astor Piazzolla.

La modelo conmovió a todos con su performance en la nueva pista del reality pero también fue un tanto cuestionada por algunos uusarios de las redes ya que se encuentra cursando el octavo mes de embarazo y durante la coreografía realizó algunas acrobacias un tanto peligrosas.

En diálogo con "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito quiso saber todos los detalles del baile: "Primero, felicitaciones, la rompiste con ese tango. ¿Cómo la pasaste?". Feliz por el resultado, Ardohain contestó: "A mí me encanta. Fue un ratito nomás, pero son esas cosas mágicas que te quedan para siempre en el recuerdo. Y, además, ¡me encanta bailar embarazada! Hasta el día de hoy le muestro a Bauti algunos bailes de cuando él estaba adentro de la panza. Así que ahora me va a pasar lo mismo con esta bebita, más adelante".

La jurado de "La Academia" tranquilizó a todos tras el peligroso tango que bailó.

El conductor de LAM destacó las emociones encontradas de los televidentes en las redes: "Viste que fuiste tendencia por esto de ‘bailar embarazada’. ¿Tuviste que tener algún tipo de cuidado? No sé si lo consultaste con el médico, pero vos tenés entrenamiento".

"Había un truco que no tocaba la panza en ningún momento, y después el écart, que tampoco le hace nada a la bebé, así que eran dos momentitos que, para la gente puede ser muy impresionante, realmente era algo simple. Y mi obstetra estaba re contento. Me dijo que, si sigo así, la voy a tener tipo a los ocho meses. 'Sale antes. Vos seguí así que sale pronto', me dijo. Era un chiste, pero le había mostrado la coreo", manifestó la jurado de "La Academia".