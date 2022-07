El paso de Emily Lucius por el "Hotel de los Famosos" fue caótico y revolucionario. Distintas burlas contra Locho Locciano generaron la condena social de la influencer en las redes y desde entonces bajó su perfil mediático.

La instagramer evita realizar notas en los medios y hasta compartir posteos en sus redes. Motivo por el que Belu Lucius tuvo que salir en reiteradas oportunidades a apoyar a su hermana para limpiar su imagen. Sin embargo, dichos accionares resultan insuficientes para los "haters" que no cesan con sus hirientes comentarios.

Ahora, Pampita se refirió al conflicto que se originó el el reality que conduce y brindó una importante reflexión para la ex participante. Al respecto, en "Socios del Espectáculos" declaró: "Un consejo sería que aparezca. Que de su versión de las cosas. Dejar pasar y que se agranden las cosas no sé si es tan bueno. Hay que descomprimir, enfrentarlo, mostrarse como uno es. (…) Hay que descomprimir rápido".

"Lo mejor que podría hacer es salir, contar lo que está transitando. Mostrarse humana. Si lo está pasando mal, también decirlo porque hay un montón de gente que la sigue. Hay que darse cuenta que es un juego que termina, y termina", opinó la modelo.

A su vez, habló de los cortes en post producción que criticaron las hermanas Lucius, donde argumentaban que los buenos accionares de Emily no se mostraron. "La edición no puede hacer que digas cosas que no dijiste o que te muevas de una manera que no es cosas que no sos".

"La edición es lo que es. No hay bajada de línea, nadie quiere perjudicar o beneficiar otro. Para nada", concluyó Pampita tras los dichos de Emily Lucius.

