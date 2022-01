Hace unos días atrás, Roberto García Moritán apuntó contra Ofelia Fernández en una entrevista que dio. Como era de esperarse, ella salió a contestarle. Por está razón, Pampita fue consultada por esta discusión entre los funcionarios públicos.

La modelo hasta el momento había decidido mantenerse al márgen de todo lo sucedido, pero cuándo se le preguntó por el tema dudó en contestar. Guido Záffora, el periodista de "Es por ahí", expresó lo comunicado por ella: "Me dijo que no se quiere meter en esto, que no tiene nada que decir".

Asimismo, la exjurado de "ShowMatch: La Academia" siempre apoyó a su marido en cuanto a la política y su postulación como legislador. Sin embargo, en está ocasión decidió mantenerse al margen de todo lo que estaba sucediendo y la repercusión que tomó el tema.

A pesar de esta pelea que tuvo el empresario, ambos se muestran muy felices y más enamorados que nunca. Los dos están disfrutando de sus vacaciones y de su beba.

Pampita y Roberto García Moritán junto a su hija, Ana Carolina.

Por el momento, ambos se encuentran más que bien y apoyándose en sus respectivos trabajos.

¡Mirá el video de Pampita hablando sobre la pelea de Roberto García Moritán y Ofelia Fernández!