A poco más de diez días de dar a luz, Pampita retomó con sus compromisos laborales y volvió tanto a la conducción de su programa, como a su lugar de jurado en " ShowMatch: La Academia". Pero además de sorprender con su rápida recuperación, la modelo llevó por primera vez a su hija Ana al estudio.

La recién nacida fue muy bien recibida por la producción de La Flia y hasta por Marcelo Tinelli, quien pudo tenerla en sus brazos y presentarla a todo el canal. Sin embargo, la esposa de Roberto García Moritán fue muy criticada por llevar a su bebé tan chiquita al trabajo.

Marcelo Tinelli conoció a la hija de Pampita.

Al tanto de los cuestionamientos de los usuarios, Pampita respondió en un móvil con "Los Ángeles de la Mañana": "La llevo porque tengo el viaje hasta Torcuato, una hora de maquillaje y pelo y dos horas de programa. Son cuatro horas en total, yo no la quiero dejar en casa cuatro horas porque quiero estar a disposición con la lactancia".

"Mientras me maquillan le doy la teta hasta último momento, Robert se queda con ella esas dos horas y después en la vuelta a casa la tengo conmigo", detalló acerca de cómo se organiza con su pareja.

Y reveló que su camarín está acondicionado para la beba: "Está súper cuidado, no entra nadie por protocolo, más de dos o tres personas no puede haber, todos nos hisopamos todos los días. Tiene su cuna, su cambiador, su cochecito, todo como si fuera una habitación de bebé, así que me acompaña".

¡Mirá lo que dijo Pampita sobre las críticas que recibió por llevar a Ana al trabajo!