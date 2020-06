Pampita volvió a la televisión después de tres meses alejada de las cámaras por la pandemia de coronavirus justo antes de que se dictara el retorno a la cuarentena extricta.

"Cuando me fui, hace más de tres meses, jamás hubiera imaginado que íbamos a estar 100 días encerrados y nunca imaginamos que íbamos a tener que volver justo cuando empieza el pico de contagios".

Pampita en el estudio de su programa.

En ese sentido remarcó: "Pero es un programa que quiero cuidar y le da trabajo a mucha gente: panelistas, productores, sonidistas, camarógrafos, así que hay que ponerle mucho corazón y que salga lindo. Y cuidarnos mucho para que salga al aire y no pase nada".

La ex de Benjamín Vicuña habló con la sinceridad que la caracteriza en "Pampita Online", el ciclo que conduce en Net TV: "Me fui muy asustada, porque esto del virus me remueve muchas cosas. El miedo que tenía cuando me fui lo sigo teniendo. Si no hubiese querido volver, el canal lo hubiese entendido, pero todo el mundo necesita laburar. Este año lo vamos a hacer como podamos, vamos a cuidarnos lo máximo posible".

Además, la conductora aseguró que se harán "muchas entrevistas virtuales, porque son pocos los invitados que quieren sentarse en el piso. Y, como siempre, tendrá actualidad, noticias, lo que pasa en las redes. Será cuatro panelistas y se van a turnar por día".

En cuanto a cómo vive la cuarentena con su familia ensamblada, advirtió: "Es difícil, no estábamos preparados. Tuvimos que aprender a manejar la tecnología, la responsabilidad de saber que no estamos de vacaciones, hay pruebas y tareas. Los chicos son maravillosos, se adaptan a todo, le ponen onda".