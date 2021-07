Desde que confirmó la noticia de su embarazo y hasta el día del parto, Pampita mantuvo en secreto el nombre de Ana, su hija recién nacida fruto de su amor con Roberto García Moritán.

Pero ahora, la modelo de 43 años habló desde el Sanatorio Otamendi tras dar a luz y reveló el motivo por el cual llamaron a su beba con ese nombre. En diálogo con su ciclo, "Pampita Online", la conductora expresó: "Con Rober nos gustaba Sofía, Amparo, Carlota… ¿qué más? Ahora no me acuerdo porque ya la lista la perdí".

"Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí", manifestó conmovida.

"Y cuando nos enteramos del embarazo, dijimos que si era varón se iba a llamar Roberto porque su papá y su abuelo se llaman así. Y Rober me había dicho ‘bueno, entonces si es mujer, que se llame Ana’. Pero no fue una decisión automática, como que siempre estuvo en la lista por ese motivo pero había otros nombres que también nos gustaban muchísimo y nos gustaban el significado que tenían", agregó convencida.

"Cuando nació, con la emoción y con lo que había costado tanto, nos miramos y nos dimos cuenta de que no había otra opción, tenía que ser ese", concluyó Pampita.