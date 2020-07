Pampita lanzó una polémica frase en su programa que causó repercusiones en las redes. Todo comenzó cuando sus panelistas hablaban de la iluminación en las fotos y cómo favorece a la hora de ocultar la celulitis.

"La luz del mediodía te la regalo. Es tremendo", aseguró Barby Franco. Acto seguido, la conductora agregó: "Yo no voy a la playa hasta el atardecer y ahí voy caminando para todos lados, no me importa nada. Y si no, me quedo en la reposera congelada hasta el atardecer".

Y luego aclaró: "Si yo voy a una playa que está llena de paparazzis, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón, porque sé que me van a matar a fotos. Pero, ¿¡cómo me voy a ir de vacaciones, todo un verano, sin ir la playa!? No es tan literal, se toman todo al pie de la letra". Sin embargo, sus palabras causaron críticas e indignación en el mundo digital.