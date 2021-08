A poco más de una semana de dar a luz a Ana, su primera hija con Roberto García Moritán, Pampita no lo dudó y volvió al ruedo laboral con todo. La modelo se tomó muy pocos días de licencia y pronto se la pudo ver de nuevo frente a la pantalla.

Pese al corto tiempo de vida de su hija, la conductora regresó al frente de su programa "Pampita Online" y a su lugar como jurado en "ShowMatch: La Academia". En ese sentido debió explicar que se siente con ganas y energía para retomar con su agenda habitual y remarcó que sus ocupaciones no le quitan tiempo para estar con su familia.

.

A su vez, la multifacética recordó su relación con Benjamín Vicuña durante la cual pasó mucho tiempo en Chile. Con el actor, Pampita tuvo cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio y durante sus diez años como pareja solían instalarse en el país trasandino en diferentes temporadas.

"Hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo, y la cuido mucho. Me parece que esto es una escuela, que hay que estar haciendo cosas todo el tiempo. No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero. Es una elección personal que no la vivo como un sacrificio ni le estoy quitando tiempo a mis seres queridos. Estamos todos muy bien", explicó la presentadora al aire en su ciclo.

Pampita volvió a "ShowMatch"

Y siguió: "Me parece que es algo personal. Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo, y está perfecto. No podemos juzgarnos unas con otras, ni la sociedad. Porque hay otras mujeres, como yo, que tienen mucha energía, que les hace bien".

Además recordó que el 2020 fue un año mucho más tranquilo por la cuarentena de coronavirus y reconoció: "No quiero desaprovechar la oportunidad de estar acá, con ustedes, haciendo un programa. No soy solo yo, son un montón de personas que también dependen de este programa, en cámara y fuera de cámara".