Mucho se ha hablado estas últimas semanas sobre el supuesto embarazo de la China Suárez, pero ahora trascendió nueva información que involucra a otra de las partes: Carolina "Pampita" Ardohain.+

Es que la modelo volverá a Chile, tierra natal de Benjamín Vicuña, para la conducción de un programa de televisión e irá acompañada de sus tres hijos: Benicio, Beltrán y Bautista. Sin embargo, lo más llamativo es el lugar donde se hospedará: ¡la casa de su ex suegra!

"Carolina vuelve animar un programa de televisión por el festival de Viña del Mar a partir del 23 de febrero y lo hará hasta el 28. Compartirá la conducción junto a Cristian Sanchez, a través de la pantalla de Fox Sports", comenzó a explicar el periodista chileno Maxi Fuentes en un móvil para "Incorrectas".

.

Y agregó: "Se quedará en la casa de Isabel Luco Morante, ¿quién es ella? ¡Es la madre de Benjamín Vicuña! Ella nunca ha cortado la relación con su ex suegra. Ella fue la que dijo 'no, yo quiero que mis hijos estén con su abuela porque hace mucho que no comparten tiempo'".

"María Albero, amiga de Pampita, fue la encargada de tejer todo este entramado para que ella se hospede en la casa de su ex suegra", acotó sobre el origen de este inesperado reencuentro. ¿Cómo se sintió la China al enterarse de esta noticia? Según Fuentes, no le gustó para nada y además comentó que entre Suárez y la madre de Vicuña no hay buena relación.