La separación de Pampita y Benjamín Vicuña fue sin dudas una de las más escandalosas de la farándula argentina. El chileno le fue infiel a la modelo, madre de sus 4 hijos, con la China Suárez, con quien espera su segundo bebé.

Si bien pasaron los años y a pesar de haberse casado con Roberto Moritán, la conductora cada tanto aprovecha para tirarle un palito a su ex. En esta oportunidad, utilizó el signo del zodíaco de su marido para hacerlo.

Durante su programa "Pampita Online", Gabriel Oliveri repasó el horóscopo y se refirió a la sexualidad de los famosos. En un momento, habló de capricornio, signo del que son Pampita y Moritán. "Son muy fieles y responsables una vez que los conquistás por lo que evitan correr riesgos con su pareja, no traicionan", aseguró y agregó: "Capricornio dice 'a mí no me gusta que me engañen, no voy a engañar'".

.

Pampita aprobó lo que dijo su compañero y lanzó un comentario que provocó la risa de sus panelistas: "Está bien. Por eso me busqué uno de capricornio, no tengo más problemas".