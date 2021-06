En la gala de eliminación del jueves de "Showmatch: La Academia", se vivió un tenso momento cuando Pampita se equivocó y llamó "Mariano" a Mariana Genesio Peña.

"La segunda pareja salvada es la de Mariano, Mariana Genesio", dijo la jurado al revelar la decisión en conjunto con sus compañeros Hernán Piquín, Jimena Barón y Ángel de Brito.

Inmediatamente las redes se llenaron de repudio en contra de la modelo y la castigaron por haber dicho mal el nombre de la actriz.

"Pampita le dijo Mariano a Mariana Genesio, una mujer trans. Como les cuesta entender. Estas cosas no deberían ser perdonadas en pleno siglo 21", escribió un usuario. Otro comentó: "Ya es la segunda o tercera vez que pampita le dice Mariano y no Mariana".

Sin embargo, al regresar del corte, Pampita pidió la palabra para pedirle disculpas en vivo a Mariana y aclaró que lo que sucedió fue un fallido a causa de la dislexia que sufre.

"Tuve un acto horrible, fallido de mi cerebro porque soy disléxica. Le dije Mariano, lo corregí muy rápido porque obviamente me di cuenta que lo estaba diciendo mal. Obviamente es Mariana, la respeto, la admiro, me encanta, la quiero, pero no quiero que quede la duda con eso. La gente que me conoce sabe que tengo problema con los nombres graves, pero no hay nada detrás de eso", dijo la conductora visiblemente nerviosa.

.

Pampita ya había protagonizado episodios similares como cuando le dijo "Joy" a Jey Mammón y en varias ocasiones contó que tiene dislexia, una alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras.

"¿Qué significa el fallido este de mi mente que digo siempre mal los nombres? Me pasa mucho. Tengo un cartel en el estudio que me ayuda y tiene tu nombre. Igual, los digo mal y cuando estoy nerviosa me sale todo mal. Cuando hay mucha presión de afuera tengo algo que mi cerebro me pasa otra palabra por la boca. También tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo de una manera, yo lo escribo de otra forma, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte primero y lo cambio de orden", había contado meses atrás en su programa "Pampita Online".

El pedido de disculpas de Pampita a Mariana Genesio Peña: