Instalada en Francia junto a su familia, Wanda Nara organizó un asado con amigos para pasar un día increíble en su nueva mansión.

Allí comieron y bebieron de todo y disfrutaron de su enorme piscina climatizada. Fiel a su estilo, la mediática compartió cada momento en sus redes sociales y generó envidia en sus seguidores.

En el ciclo de Pampita hablaron sobre sus ostentosos posteos y la modelo la halagó: “Es divina, y me gusta esa cosa argentina de que se juntan todos los chiquitos y juegan en el jardín. Se ve un montón de gente y las chicas también se juntan. Está buena juntarse”.

Y continuó con buena onda hacia la empresaria: “Me encanta todo, los hijos, las hijas, la casa el amor que se tienen, cómo tienen esta familia maravillosa. Se merecen todo porque la verdad es que Mauro es uno de los mejores jugadores del mundo y ella le administra la carrera”.

Luego la conductora habló de las críticas que suele recibir Nara y reveló qué es lo que más le gusta de su personalidad: “He tenido trato con Wanda, es muy amorosa pero no soy de su círculo de amigos. Me encanta todo, me parece bárbaro que disfrute de la vida, que muestre todo lo que se compra. No hay que tener miedo a lo que diga el otro, me parece que se lo han ganado con mucho laburo y se lo merece”.