Recientemente Pampita presentó la segunda temporada de su reality en Paramount +. La conductora de "El Hotel de los Famosos" se mostró muy emocionada por esta nueva entrega de "Siendo Pampita", en la que compartió una emotiva grabación del nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán.

Si bien todavía no se cumplió un año de que la modelo dio a luz a la bebé, Ardohain tardó poco tiempo en volver a sus actividades laborales en eventos y programas, en los que siempre deslumbra con sus elecciones de vestuario. Hace poco una usuaria de las redes fue repudiada, justamente por una reflexión desafortunada sobre la figura de la ex jurado de "Showmatch: La Academia".

"La Pampita gorda y empoderada de ahora me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos", escribió la chica en cuestión, con la intención de elogiar a la ex pareja de Benjamín Vicuña.

El polémico mensaje de una usuaria comparando la figura de Pampita en el pasado y en la actualidad.

El comentario sobre su cuerpo se hizo viral y en una reciente entrevista, la presentadora habló al respecto: "Yo me veo hermosa. Estoy hormonal. Tengo las tetas grandes. Es como que eso me hace ver todo otro talle, también. Pero no siento presión por ser otra cosa. Porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa".

Pampita habló del debate que se generó en las redes sobre su cuerpo.

Luego, en su diálogo con Infobae, Carolina indicó lo que le suele decir la gente. "En general es al revés: me critican mucho porque estoy muy flaca, y es mi genética que me lleva para ese lado. No lo sentí como una crítica, al contrario: sentí que esa persona quiso decir que le gustaba esta versión mía, que festejaba verme saludable, hermosa y feliz", expresó sincera.

Pampita aseguró que se encuentra a gusto con su figura, a menos de un año de dar a luz a Ana, su hija más chica.

Tras el revuelo que se generó, la conductora de "El Hotel de los Famosos" aseguró que no le molesta que la gente opine de estos temas de su vida.

"Está bien que puedan hablar porque no quiero que perdamos esa libertad de opinar. A mí me gusta. No me duele nada de lo que dicen. Es parte de esto también, porque nosotros nos exponemos. Si renegás, es ridículo quejarte", concluyó.

