En la mañana de este jueves Pampita dio a luz a Ana, su primera hija junto a Roberto García Moritán. Y a solo horas de dar a luz la modelo contó su experiencia: "Vino cuando tenía que venir, nació cuando tenia que nacer".

La flamante mamá habló en vivo en su programa "Pampita Online" y detalló cómo vivió el parto después de una larga noche. Como estrategia, la pareja salió a caminar antes para prepararse para el momento tan esperado y finalmente luego de varias horas de trabajo de parto, la pequeña pudo llegar al mundo por parto vaginal.

.

"En un momento empezamos a armar la sala de cesárea pero hasta último momento mantuvimos la esperanza. Eran las 7 de la mañana y yo seguía con cuatro de dilatación, se estaba haciendo muy largo, tenía muchas contracciones", contó.

También reveló que por momentos utilizó la bañera del Sanatorio Otamendi: "Estuve ahí un rato, por el trabajo de parto hasta anestesiarme. Me encantó, estuvo re bueno al principio estar en el agua, me calmó las contracciones que eran fuertes, pero después quise algo más tradicional".

La panza de Pampita a días de parir.

"Fueron muchas horas, pero el equipo médico respetó mi deseo y me esperó. Ana nació a la hora que quería, de la manera que quería. En las últimas dos horas todo mágicamente sucedió. Vino cuando tenía que venir, nació cuando tenia que nacer"", destacó.

Y contó: "El día anterior fui a trabajar a 'La Academia', de ahí me fui al control, no tenia nada dilatado, cero. No había ninguna expectativa de que naciera el mismo día. El doctor me dijo que salga a caminar. Vi fotos y tenía la panza altísima. Salimos con Rober y nos entusiasmamos y nos fuimos lejísimos. Cuando volvíamos, en las últimas dos cuadras me empezaron a dar contracciones".

Pampita dio a luz en el Sanatorio Otamendi

"Como se imaginarán estoy enamorada, no puedo parar de mirarla. Estamos en las nubes, como cualquier papá. Es igual a las ecografías. Tiene la boca más de Delfi y de Rober, y se parece un poco a Belti, a mí, a Bauti, se parece a todos", relató emocionada.