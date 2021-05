Después del emocionante fin de semana que atravesó la familia de Pampita y Benjamín Vicuña tras la ceremonia que organizaron en honor al que hubiera sido el cumpleaños de 15 de Blanca, su primogénita que falleció en 2012, la modelo se refirió al vínculo que mantiene con su "familia ensamblada".

“Me encantó que mis hijos se queden con el recuerdo de que ese fue el cumpleaños de su hermana”, comenzó en "Intrusos" sobre el homenaje que hicieron para Blanquita.

Además, la conductora de "Pampita Online" se refirió a las reuniones que hace con su ex pareja y la China Suárez: “En realidad, no tenemos por qué ocultar si compartimos un momento todos juntos porque es algo que suele pasar, solo que nunca subimos cosas a redes. Entonces no tenía nada de malo”.

Pampita y Vicuña compartieron un conmovedor encuentro por la memoria de su hija.

“Una cosa es lo que dice la prensa de nuestra familia y otra, es la realidad que vivimos en nuestra familia que es muy distinta a lo que se pinta en los medios a lo que tampoco le hemos prestado mucha atención”, expresó en América TV.

Sin embargo, Ardohain destacó que su prioridad principal es el bienestar de sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán: “Nos concentramos en que nuestros hijos se críen con una familia que está en armonía donde reina el respeto, el amor. Y la mejor forma de inculcárselos es desde el ejemplo. Somos nosotros, los adultos, los que tenemos que mostrar cómo tienen que ser ellos, que valores tienen que tener en el futuro”.

“Te juro que no tenemos qué decir sobre nuestra familia. Estamos todos muy contentos de cómo hemos priorizado a los chicos y la tranquilidad de que se sientan cómodos en todos lados y sepan que están protegidos, amados y que ellos son lo más importantes que tenemos. Como adultos, siempre le vamos a dar todo lo que se merecen, principalmente amor”, concluyó Pampita.