No hay dudas de que Pampita y Benjamín Vicuña supieron ser una de las parejas más mediáticas de la farándula argentina. No obstante, con las infidelidades y los escándalos que hubo de por medio, el amor se terminó y en la actualidad son más reservados a la hora de hablar del otro porque quieren mantener un buen vínculo por sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

No obstante, en la última edición de " Pampita Online" se vivió un tenso momento donde se revivió una anécdota de la relación entre la modelo y el actor chileno. En uno de los segmentos del programa donde hablaron de los obsequios más extravagantes que los famosos les hacen a sus parejas, Paula Galloni aprovechó la oportunidad e incomodó a la conductora con una filosa pregunta: “Ya que te tenemos ahí Caro. Yo sé que vos recibiste un regalazo una vez. Un regalo muy, muy, muy interesante”, lanzó picante.

Sorprendida ante la pregunta de Galloni, Pampita contestó: “¿Un regalazo? No sé de qué te acordás”. Y Paula prosiguió: “Uno que tenía cuatro ruedas. Yo me acuerdo porque fue noticia en todos lados”. Al recordar a qué se refería, la presentadora disparó pícara: “Ah.... ¡fue en otra administración!”.

Lo cierto es el regalo en cuestión fue un Mini Cooper valuado en 65 mil dólares que Vicuña le regaló en 2006, según lo que reveló la revista Gente en su momento.

Benjamín Vicuña y Pampita se separaron tras la infidelidad del actor con la China Suárez.

En el ciclo de Net TV intentaron profundizar en aquel recuerdo, pero la conductora se negó a seguir hablando del gesto de su ex: “No voy a decir nada porque después lo levantan en todos los portales”.

Ante su respuesta, Galloni destacó: “En ese momento no habías dicho nada y nunca te vimos en ese auto”. Pero la esposa de Roberto García Moritán prefirió el silencio y no sumar más nada.

Sin embargo, luego contó que se quedó “con todos” los regalos que le hicieron sus exparejas y aseguró: “Lo guardo en privado pero a la hora de hacer un regalo me fijo en sus afinidades, no compro algo en el shopping, lo pienso mucho y es muy especial. Y conmigo también siempre han sido muy especiales pero no me quiero meter en líos”.

Por último, Paula trató de ponerle una cuota de humor a la incómoda situación: “Perdón, estuve a punto de meterte en uno pero saliste airosa”. Para cerrar, la top lanzó entre risas: “Sí, sí, salí”.