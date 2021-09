Es muy recordado el escándalo del motorhome, hecho que provocó la separación de Pampita y Benjamín Vicuña cuando la modelo habría encontrado a su por entonces esposo teniendo relaciones con la China Suárez. En una entrevista, la jurado de "ShowMatch: La Academia" habló de esos tiempos polémicos y aseguró no guardar rencor.

En una entrevista a solas con Ángel de Brito en "Los Ángeles de la mañana", Pampita hizo un repaso por su carrera y su vida privada. Además de hablar de Ana, su beba recién nacida, su vida con Roberto García Moritán y toda su experiencia en los medios, también recordó sus romances y sus ex.

Pero en un momento, el conductor le preguntó sobre el buen vínculo que tiene Pampita con la China, después de mucho tiempo de peleas, ya que en las redes se comenzaron a seguir y tras el nacimiento de Ana, hija de la conductora, Suárez le tiró buena onda.

Cuando Ángel le preguntó si la había perdonado por todo el dolor que le hizo vivir, menospreció la situación asegurando: "No hay nada que perdonar. La gente deja de amar".

Sobre su vínculo con la ex "Casi Ángeles", aseguró: "Tengo muy buena relación. Además les tengo muy buen afecto a los hijos de Benja, siempre van a ser los hermanos de mis hijos. No tengo nada que perdonar, la vida es como tuvo que ser".

"La gente puede dejar de amar y siempre les voy a desear lo mejor a cada pareja que tuve. Está bien lo que la vida les dio. Para mi está todo escrito", declaró la modelo de 43 años.

Consultada por su separación con el chileno, respondió segura: "Lo tuvimos muy claro desde el principio. No nos exponemos pero el criar a los chicos nos hace priorizar el bienestar de ellos. Siempre la familia fue lo más importante".

A su vez manifestó que la familia es muy importante y siempre fue un proyecto que estuvo en su cabeza. "Con cada uno que estuve proyecté una familia y es una frustración cuando no pasa, cuando no es la persona correcta o no tiene el mismo proyecto", reconoció.

Pampita indicó que expuso mucho de su vida privada. "Fueron momentos de mucho sufrimiento, el dolor era un escudo", dijo. Y cerró sincera: "Los últimos años fui muy libres con mis decisiones".