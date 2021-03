A lo largo de su carrera Pampita transitó por diferentes relaciones amorosas, algunas más mediáticas que otras, más duraderas y hasta escandalosas. Pero ahora está felizmente casada con Roberto García Moritán y todo marcha viento en popa ya que esperan a su primera hija juntos.

El último ex novio de la modelo fue Benjamín Vicuña, con quien comparte cuatro hijos: Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. Pero el amor terminó por la polémica de fuertes pruebas de infidelidad del actor con la China Suárez, su actual pareja.

La también conductora estuvo casada con Martín Berrantes, pero se divorciaron en 2008. Sin embargo, ella decidió volver a apostar al matrimonio y con el empresario gastronómico dieron el "sí quiero" en noviembre del 2019.

Como invitada en el primer programa de la quinta temporada de "PH, Podemos Hablar", Pampita comparó su vínculo con Moritán con sus ex parejas y hasta tiró un "palito". La consigna era pasar al punto de encuentro quienes creen que de en la adultez se puede amar más que en la adolescencia, y la presentadora no dudó en dar un paso al frente.

Pampita con Roberto García Moritán mostrando su pancita.

"Depende de uno. Si querés amar y dar todo, después si funciona o no, no depende de vos. Te quedás con la tranquilidad que lo diste todo, que amaste profundo, que te la jugaste. Lo hice en todas mis relaciones. Amar a medias no va", aseguró.

Luego, Andy Kusnetzoff quiso saber "¿qué tenía de distinto la relación con Moritán a diferencia de otras?". En ese sentido, expresó: "Fue distinto porque fue recíproco, los dos estábamos dispuestos a dar lo mismo, al 100 por ciento, a formar una familia. Uno no sabe en realidad qué pasa del otro lado. Yo sé que siempre doy todo. Y si las dos partes dan todo, funciona".

La incógnita por el nombre de su beba

Luego de anunciar su embarazo, Pampita reveló que no dará a conocer cómo se llamará su futura hija hasta el momento de su nacimiento. Embarazada de cinco meses, crece la expectativa sobre cuál será el nombre elegido para la pequeña.

"Para mí el momento del nacimiento es cuando hay que poner el nombre. Nunca nombré a un hijo antes. Hay una lista con opciones que dio la familia y los hijos. Hay algunos favoritos, pero vamos a esperar viendo la cara. Soy bastante generosa con los nombres, por experiencia de otras oportunidades. En ese momento de tanta alegría no me va a importar", contó enigmática.

Y cerró: "Lo del embarazo es igual de mágico que todos los otros. Siempre tiene la misma magia, esa sensación de flotar de alegría. Es una experiencia maravillosa, única e irrepetible, a pesar de que ya lo haya transitado, cada hijo es diferente".