Esta semana, trascendió que Pampita y su esposo Roberto García Moritán se mudaron a una lujosa casa en Palermo junto sus respectivos hijos. Según contaron en "Los Ángeles de la Mañana", la propiedad tiene 11 baños y una pileta climatizada.

Tras la repercusión que generó en los medios y en las redes los extravagantes detalles sobre su nuevo hogar, la modelo se mostró furiosa en su programa y disparó: “Yo no tengo 11 baños, eso es una mentira absoluta. Todo lo que dijeron estos días, es todo mentira”.

Y continuó en desacuerdo de quienes dieron la información: “No es gracioso porque hay un momento económico difícil y de inseguridad, y no me parece que esté bien que hablen así. No solo por la mentira, sino porque hablan de números y yo tengo que cuidar a mis familiares. Nos están exponiendo a todos a algo muy peligroso, tienen que ser más responsables”.

Además, reveló con sinceridad: “Estoy re enojada con este tema. Me pareció abusivo, una falta de respeto, desubicado y me pareció que nadie pensó que hablar así nos exponía a todos a riesgos innecesarios. Es un momento de mucha inseguridad en el país”.

“La mentira vaya y pase, pero cuando la mentira te puede provocar algo malo a los tuyos… me pareció muy feo. Yo no soy ostentosa, no muestro mi casa en las revistas, no muestro si me compro algo, no es lo que hago en el día a día. Si ven mis redes, aparecen las cosas que yo produzco con amigos y son colaboraciones con gente que quiero mucho”, agregó muy molesta.

.

Otra de las cosas que se dieron a conocer es la cantidad que pagaría la conductora por vivir en esa propiedad, a lo cual ella remarcó: “Hablan de números que no son reales. Entonces me ponen en un lugar que me exponen a mucha inseguridad a mí, a mis hijos y a mis familiares".

"Estamos acostumbrados a hablar del que muestra y bienvenido sea porque se lo ganó con el sudor de su trabajo, pero son ellos los que abren la puerta para que uno opine. En este caso, yo no abrí la puerta. Cuidamos mucho la intimidad, la seguridad y nos parece feo que los demás nos expongan. Estuve muy enojada y lo sigo estando”, concluyó sin filtro.