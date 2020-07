En los últimos días, Mariana Brey recordó un polémico video que muestra a Pico Mónaco acusando a los gritos a su empleada doméstica de haberle robado. En aquel momento, Pampita estaba presente ya que era pareja de él. No obstante, la modelo salió al cruce de la "angelita" por haber revivido ese desafortunado episodio luego de conocerse que el tenista contrajo matrimonio.

Las fuertes declaraciones de la panelista despertaron la furia de la conductora de " Pampita Online" quien buscó aclarar que ella no filtró las escandalosas imágenes en su momento.

.

En ese sentido, declaró: "¡Sé muy bien cómo tratar a la gente estando conmigo o no! Soy súper generosa con mis parejas, los ayudo en todo, sus carreras repuntan y brillan como oro cuando están al lado mío".

La afirmación de la ex de Benjamín Vicuña generó fuertes repercusiones y en un móvil con " Los Ángeles de la Mañana" quiso explicar a qué se refería. "Dijiste que tus exparejas brillaban como oro cuando estaban con vos. Los tiraste abajo de un camión, como que vos los elevás y no tenían una carrera antes", resaltó Ángel de Brito.

"Se genera algo especial... Se potencia la pareja, el uno con el otro, y se saca partido de eso también. Son buena gente, excelentes personas. Cada pareja que tuve fue muy importante en mi vida. Les tengo respeto y cariño", aseguró.

Pampita regresó a la televisión después de tres meses.

Y explicó: "El comentario tuvo que ver con que estando en pareja y no estando en pareja sigo siendo la misma, no es que cuando estoy en pareja soy un amor con ellos y no estando, actúo de otra manera. Eso perdura en el tiempo, les tengo respeto y cariño".

Pero, también advirtió que cuando termina una relación prefiere no hablar más de sus ex. "Todas las personas con las que estuve fueron muy importantes en mi vida y en su etapa, les tengo mucho cariño y respeto", remarcó la modelo.

Por último, consideró: "Parte de ese respeto es no nombrarlos nunca más. Cuando termina una relación yo no los nombro más, no porque haya quedado todo mal, al contrario...".