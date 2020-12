Hace semanas se viene especulando con varios posibles embarazos en la farándula argentina. Si bien todos sospechan que se trata de Stefi Roitman, Mica Viciconte o Laurita Fernández, el periodista Pampito aseguró que la que está en la dulce espera es Pampita, junto a su marido Roberto García Moritán.

Tiempo atrás, Ángel de Brito fue consultado sobre el presunto embarazo de la modelo y se limitó a contestar con puntos suspensivos.

"No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe. Estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser será", había dicho tiempo atrás la conductora.

.

Si bien ella desmintió también la información, ahora Sebastián "Pampito" Perelló Aciar aseguró que sí lo está. "¿Pampita está embarazada?", le preguntaron en sus historias de Instagram y el contesto con un rotundo "sí".

Otro detalle que suma al rumor de embarazo es que recientemente la pareja se mudó a un lujoso departamento con muchísimos cuartos y baños.

La modelo ya es madre de Blanca, que falleció en 2012, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. El año pasado se casó con Roberto García Moritán y siempre expresaron sus ganas de convertirse en padres nuevamente.