Muy enojada se la vio a Pampita luego de que Lourdes Sánchez revelara que fue convocada para incorporarse al panel de su programa, "Pampita Online", tras la salida de Charlotte Caniggia. ¿Por qué? El comentario de la bailarina en "Los ángeles de la mañana" provocó que tanto Yanina Latorre como Ángel de Brito le recomendaran que no agarrara "cualquier cosa".

Además, Latorre reveló cuánto cobra Pampita. “Marina (Calabró) dijo que estaba ganando 800 lucas. Yo lo chequeé”, disparó y agregó: “Cuando necesitó volver a laburar, porque el marido está con poco laburo, hay que darle de comer a toda la familia, pagar el alquiler de la casa de Barrio parque, pidió un palo 200″.

Ese fue el puntapié para que contaran que las compañeras de Pampita no cobrarían un sueldo, ante lo que la conductora de Net hizo un descargo en su programa. "Me enteré de que están buscando a una panelista por todos lados... Los portales dicen que acá la llamaron a Lourdes (Sánchez), a Lola (Latorre), a Candela (Ruggeri). Yo no tengo idea de nada, soy empleada", aclaró, sin vueltas.

Además, atacó: "¡Basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo! ¿Hasta cuándo? ¿Qué les pasa? Y antes de hablar de mi sueldo, digan cuánto cobran ustedes".