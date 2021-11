Desde que se conoció que Pampita estaba embarazada de Ana, la beba fruto de su amor con Roberto García Moritán, decidió contar cada detalle de la dulce espera y del día del parto. Pero tras la llegada de la niña, la modelo continuó brindando contenido sobre otros momentos importantes de su vida y en uno de ellos, estaba la China Suárez.

Sin embargo, la protagonista de "Siendo Pampita" decidió borrar de su film a la ex pareja de Benjamín Vicuña y las pruebas fueron contundentes.

Ángel De Brito fue quien mostró las imágenes en "Los Ángeles de la Mañana" y contó detalles. Al respecto advirtió: "Contamos al principio del programa que había una venganza de Pampita a la China Suárez. Fue en su programa. ¿Se las imaginan en una misma habitación a Pampita y a la China Suárez en un cumpleaños? Fue hace muy poco, estaban en la casa de Pampita".

"Ahí estaba la China Suárez dentro de la casa, con los chicos, en una situación normal como cualquiera, pero miren lo que le pasó a la China Suárez cuando vio el reality de Pampita. Acá está el fantasma de la China Suárez. La blurearon", explicó el conductor tras mostrar las imágenes en las que Suárez fue eliminada.

"Se iba acercando a la cámara y desapareció. Quedó como una mancha en el fondo", dijo con ironía el periodista. "Eso es decisión de Pampita", aseguró Yanina Latorre.

"Una cosa es blurear a los menores de edad, que necesitan autorización para ser mostrados, pero otra es los adultos", opinó Mariana Brey. "Es la mujer sin cabeza. Yo ya tengo la versión oficial pero no te va a convencer. A mí me van a blurear. Acá hay alguien que dijo ‘me la borran’", aseguró de Brito.

"Fue Pampita, no me imagino a Vicuña pidiendo eso", insistió Latorre. Acto seguido, el presentador de espectáculos concluyó: "Vicuña no corta ni pincha en esto".

¡Mirá el video en el que Pampita borró a la China Suárez de su serie!