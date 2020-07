La periodista Mariana Brey volvió a hablar del video donde Pampita y su ex novio Pico Mónaco discutían con la empleada doméstica y contó que el tenista se había enojado mucho por la difusión del mismo y que inclusive habrían discutido.

El escándalo creció porque Carolina, ayer en su programa, además de darle la bienvenida a Charlotte Caniggia como nueva compañera, se abocó a desmentirla.

"No tengo enemigos en el medio, tampoco la odio, esto parece una telenovela, pero no voy a permitir que invente cosas sin chequearlas. Mi punto débil es la mentira. Me tiene podrida, porque, además, cada vez que me nombra la levantan de todos los medios. Me dejó mal parada como mujer, mancha mi honor; hace camino lastimando a los demás y debe pedirme perdón. Pico nunca me llamó, jamás hablé con él", disparó.