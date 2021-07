Un video de Diego Maradona Junior, el hijo que el Diez tuvo con Cristiana Sinagra, generó mucha polémica en las redes sociales. En las imágenes se lo ve al italiano besando en la boca a su pequeño hijo Diego Matías.

Luego de las fuertes críticas, entre las que se destacaron las de Cinthia Fernández, quien dijo que le provocaba "asco" y que no era "normal", el hijo de Maradona se defendió con un profundo descargo: "La verdad estoy acá para contestarles a estos idiotas que me están escribiendo. ¿Mi culpa es darle un beso a mi hijo? Se lo voy a dar siempre. Porque yo lo amo. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados. Los enfermos son ustedes".

El polémico video de Diego Maradona Junior besando a su hijo:

Muchos repudiaron el accionar de Diego Junior y otros lo defendieron. Tal fue el caso de Pampita, quien también se refirió al tema. "En Italia se re besa en la boca, es así entre familias. Son culturas. Capaz no lo podemos entender porque son culturas diferentes. Hay prejuicios", aseguró la conductora de "Pampita Online".

"Él se quedó bastante molesto. Son distintas culturas, cada familia tiene su manera de manejarse. A mí me hace ruido tanto manoseo. Una cosa es un piquito, otra cosa es esto, pero lo respeto si dentro de su familia están acostumbrados a eso", opinó Cora Debarbieri.

La opinión de Pampita sobre el video de Diego Maradona Junior besando en la boca a su hijo: