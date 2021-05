Luego de fuertes versiones sobre un romance entre Mariano Martínez y Silvina Escudero, el actor decidió salir a aclarar que no está "saliendo con ninguna persona". Pero Pampita decidió analizar mucho más que sus palabras y disparó contra su aspecto al grabar el video.

A través de una serie de historias de Instagram, el ex protagonista de "Separadas" echó por tierra las versiones de una relación con la bailarina. Lo hizo desde su celular, acostado en la cama y con un look bastante desalineado.

Allí es donde puso el ojo la conductora para hablar de cómo se mostró Martínez. "¡Qué relajado que está en el video! Está como acostado. Se filma así... Parece que se despertó de la siesta o se está por ir a dormir", aseguró Pampita en "Pampita online" luego de transmitir el clip al aire.

En cuanto al mensaje que quiso transmitir el artista sobre su no relación con Escudero, la modelo reflexionó: "Si está aclarando es porque tiene otra cosa, sino no aclarás. ¡Qué te importa!". De todas formas, Martínez al comienzo de su descargo había destacado que estaba por ir a dormir.

No fue la única figura de la farándula argentina en opinar sobre la imagen del actor. En "Intrusos", Rodrígo Lussich disparó sin piedad contra el ex de Camila Cavallo: "Mariano Martínez está muy chacabuco. ¿Qué pasa con Mariano Martínez?". Mientras que su compañera Paula Varela dijo filosa: "Estaba destruido. Cada vez que me acuerdo de la cara, digo '¿por qué no esperó a estar más espléndido?'".