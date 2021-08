Pampita está en el centro de las noticias hace semanas por el nacimiento de su hija Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán. A pesar de los pocos días que pasaron desde su parto, la modelo decidió volver a trabajar y lo hizo a tiempo completo, con apariciones diarias en “Pampita Online” y “ShowMatch: La Academia”.

Como si esto fuera poco, estuvo a cargo del cierre del ritmo del baile del caño en la competencia en la que oficia como jurado. Para sorpresa de muchos, realizó una coreografía improvisada y sorprendió por su destreza. Claro que el nuevo comienzo de su actividad también generó algunas críticas, por lo que se defendió en su programa.

.

A la hora de brindar los motivos por su movimiento profesional en los últimos meses, se refirió a su pasado. “Hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo y ahora la cuido mucho”, expresó con una clara referencia a su relación con Benjamín Vicuña. Si bien tuvo cuatro hijos con el actor, el matrimonio terminó de manera escandalosa por la infidelidad que cometió con la China Suárez.

“No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero. Es una elección personal que no la vivo como un sacrificio”, aclaró sobre su decisión de regresar rápido a su trabajo. El tiempo que pasó en Chile junto a Vicuña le hizo perder terreno dentro de los medios locales, por lo que no quiere volver a pasar por lo mismo.

De todos modos, la gran mayoría de noches en las que participa del programa que conduce Marcelo Tinelli lleva a Ana junto a su marido. Dicha rutina la eligieron en pareja para que pueda pasar más tiempo con la beba y no se aleje de sus compromisos laborales.