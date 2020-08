La mala onda entre Moria Casán y Laurita Fernández quedó en evidencia desde que comenzó el " Cantando 2020" la semana pesada. Sin embargo, el fuerte cruce que protagonizaron este martes lo demostró aún más. La One se cansó de las supuestas interrupciones de la conductora y decidió abandonar su silla en el jurado.

"Si no se me respeta, me voy. Después voy a hablar con producción porque esto no es lo que yo arreglé", advirtió y hasta amenazó con irse de la competencia de canto. Aunque, se logró un acuerdo y la diva ortomolecular continúa en su rol de jurado con la promesa por parte de la producción de que tendrá más notoriedad.

De todos modos, nunca terminó de quedar claro cuál fue el verdadero motivo que desperó el enojo de Moria. Ante esa gran duda, Pampita se refirió a la cuestión en " Pampita Online" y recordó viejos rumores del " Bailando".

En diálogo con César Carozza, abogado de la diva, aprovechó para desempolvar un viejo rumor que sonaba fuerte en la época que Laurita era participante del certamen de baile. "Se decía que no la quiere porque cuando ella estaba de novia con Fede Hoppe, ya al final de su relación, se creía que le era infiel con Fede Bal y como Moria quiere mucho a Hoppe, eso no le habría gustado", comentó la modelo. El abogado descartó esta versión y la condutora insistió: "Eso era lo que se decía... que ella no la quería porque le tenía mucho cariño a Hoppe".

El conflicto se originó en 2016 y empezó con un supuesto encuentro clandestino en un boliche. Al parecer, el hijo de Carmen Barbieri y la bailarina tuvieron un intercambio amoroso en un conocido local de la Costanera en aquel momento. Fede ya estaba separado de Barbie Vélez, pero ella todavía estaba en pareja con Hoppe. ¿Será así?