Luego de tres meses alejada de la televisión, Pampita debutó este lunes con la cuarta temporada de " Pampita Online". La novedad es que este año, se hará cargo de la conducción en pleno embarazo y también apenas nazca la beba.

La modelo cursa su quinto mes de gestación y se mostró feliz y radiante de regresar a la pantalla chica. Pero una de las mayores intrigas es qué pasará una vez que su hija, fruto de su relación con Roberto García Moritán, llegue al mundo.

.

Tiempo atrás, Ángel de Brito reveló que la top no se tomará licencia luego del nacimiento de su pequeña. Solo será una semana de descanso en la que se ausentará de su rol como jurado en "La Academia" de "ShowMatch".

Pero respecto a su ciclo en Net TV, la presentadora detalló cómo se organizará tras el parto. "Vengo acompañada este año, somos dos. ¡Acá está creciendo! Estoy de 22 semanas, estoy en la mitad. Vamos a crecer todos juntos este año", dijo entusiasmada en la presentación.

Pampita y Roberto García Moritán esperan a su primera hija juntos.

"Cuando nazca, la bebé me va a acompañar, va a estar siempre acá, al ladito mío. Este programa es de una hora, ¿cómo no voy a poder venir una hora todos los días?", exclamó para confirmar que no faltará al ciclo.

Luego consideró: "Y si me necesita mi bebé yo voy a estar a disposición. Voy a tratar de amamantar antes de que empiece el programa, pero con los chicos una no puede planificar. Me van a ayudar... Acá hay muchos tíos y muchas tías, brazos no van a faltar".